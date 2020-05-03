Göztepe’den golcü atağı

Sarı-kırmızılılar, Bulgar ekibi Ludogorets’de forma giyen Rumen forvet santrfor Claudio Keseru’yu gündemine aldı. Kulübüyle sözleşmesi sona erecek 33 yaşındaki futbolcu ile temaslar başlarken, gol sorunu çözülecek

Süper Lig'de gelecek sezon Avrupa Ligi mücadelesi vermeyi planlayan yönetim bu doğrultuda dış transfer için düğmeye bastı. Sarıkırmızılılar, ileri uçta yılları ayırmayı planladığı Cameron Jerome'un alternatifini Bulgaristan'da buldu. Bulgar ekibi Ludogorets ekibinde forma giyen Rumen golcü Claudio Keseru'yu gündemine alan Göztepe transfer için nabız yoklamaya başladı. Bulgaristan'da gösterdiği performansla teknik direktör İlhan Palut'un dikkatini çeken futbolcu için scout ekibi de olumlu rapor hazırladı.



BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

Sezon sonunda boşa çıkacak olan tecrübeli oyuncu Claudio Keseru'nun güncel piyasa değerinin 2 milyon 400 bin Euro olduğu bildirilirken sarı-kırmızılılar, uygun bir ücretle Rumen yıldızı takıma kazandırmanın yollarını arıyor. Göztepe, menajeri kanalıyla teklif götürdüğü futbolcuyu ikna etmesi halinde ise bonservis bedeli ödemeyecek. Transferin önümüzdeki hafta içi netleşmesi bekleniyor.



■ BURAK HAKERLER