  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Göztepe’den golcü atağı

’den golcü atağı

Sarı-kırmızılılar, Bulgar ekibi Ludogorets’de forma giyen Rumen forvet santrfor ’yu gündemine aldı. Kulübüyle sözleşmesi sona erecek 33 yaşındaki futbolcu ile temaslar başlarken, gol sorunu çözülecek

Göztepe’den golcü atağı
Giriş Tarihi: 3.5.2020
Süper Lig'de gelecek sezon Avrupa Ligi mücadelesi vermeyi planlayan yönetim bu doğrultuda dış transfer için düğmeye bastı. Sarıkırmızılılar, ileri uçta yılları ayırmayı planladığı Cameron Jerome'un alternatifini Bulgaristan'da buldu. Bulgar ekibi Ludogorets ekibinde forma giyen Rumen golcü Claudio Keseru'yu gündemine alan Göztepe transfer için nabız yoklamaya başladı. Bulgaristan'da gösterdiği performansla teknik direktör İlhan Palut'un dikkatini çeken futbolcu için scout ekibi de olumlu rapor hazırladı.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK
Sezon sonunda boşa çıkacak olan tecrübeli oyuncu Claudio Keseru'nun güncel piyasa değerinin 2 milyon 400 bin Euro olduğu bildirilirken sarı-kırmızılılar, uygun bir ücretle Rumen yıldızı takıma kazandırmanın yollarını arıyor. Göztepe, menajeri kanalıyla teklif götürdüğü futbolcuyu ikna etmesi halinde ise bonservis bedeli ödemeyecek. Transferin önümüzdeki hafta içi netleşmesi bekleniyor.

■ BURAK HAKERLER
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe’den golcü atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA