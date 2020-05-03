“Korona virüsü tuş edeceğiz”

Milli güreşçi Kerem Kamal virüs salgınının yaşandığı şu günlerde evinin terasında çalışmalarını sürdürüyor

Dünya şampiyonu milli güreşçi Kerem Kamal, olimpiyat vizesi alabilmek için korona virüs sürecinde çalışmalarını evinin terasında sürdürüyor. Milli güreşçi kendisi gibi sporcu olan kardeşi Kadir ile birlikte antrenman yapıyor, herkese evde kalmaları için mesaj veriyor. 10 yıldır güreş sporuyla ilgilenen ve bugüne kadar birçok başarıya imza atan Kerem Kamal, "Güreşi, sporu çok özlüyoruz. Biz sabrediyoruz, siz de sabredin. İnşallah en kısa zamanda bu süreci atlatıp eski hayatımıza geri döneceğiz. Biz bu koronayı da tuş edeceğiz. Korona bizden daha güçlü değil" şeklinde yorum yaptı.



ANTRENMANLAR TAM GAZ

Motivasyonunu yüksek tutan Kerem Kamal, "Müsabakalara 10 gün kala müsabakalar iptal edildi. Biraz üzüldük, bütün sezon bu maçlara hazırlanmıştık. Antrenmanlarımı evde kardeşimle yapmaya çalışıyorum. Terasımız geniş olduğundan orayı bir spor salonuna çevirdim. Şimdi daha çok zamanımız var, eksiklerimizi azaltıp en güçlü yönlerimizi çalıştırıp, olimpiyatlara hazır şekilde gitmek istiyoruz" dedi.



■ NERMİN UÇTU