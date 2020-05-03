Trabzon’un rakibi çok

Bordo-mavili ekibin listesindeki Giorgi Chakvetadze için West Ham, Roma ve Bordeaux takımları da devreye girince temaslar sıklaştırıldı

Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan 20 yaşındaki Gürcü futbolcu Giorgi Chakvetadze için birçok takım devreye girdi. Belçika'nın Gent takımında forma giyen orta saha oyuncusuyla ilgili üç büyük Avrupa liginden takımlar devreye girdi. Premier Lig'den West Ham, Serie A'dan Roma ve Ligue 1'den Bordeaux takımları, genç futbolcuyu yakından takip ediyor. Sezon başında bu futbolcu için girişimlerde bulunan bu kulüpler, Gent'in oyuncuyu bırakmama kararı nedeniyle geri adım atmıştı.



GÖRÜŞMELER HIZLANDI

Bordo mavili yönetimin bu üç kulüpten bir adım öne geçmek için temaslarını sıklaştırması bekleniyor. Gent'in, belirlediği 5-6 milyon euroluk bonservis bedelinde, kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle önemli bir indirime de gidebileceği belirtildi. Bu yıl kulübüyle 9 lig, 3 Avrupa mücadelesinde ter döken oyuncu toplamda iki asist yapmıştı. Gürcistan Milli Takımı'nda da 7 maçta 5 gollük performansıyla dikkat çeken oyuncu geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.