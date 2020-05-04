Guilherme oğlu ile maç yapıyor

Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in yeniden başlama ihtimaline karşı bugün antrenmanlara başlayacak olan Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Guilherme, karantinanın son günlerinde oğlu Enzo Margues ile futbol keyfi yaptı. Antrenmanların iptal edilmesinden dolayı bireysel çalışmalarını evlerinde sürdüren oyunculardan Guilherme'nin en büyük yardımcıları eşi ve çocuğu olmuştu. Bordo mavililerin devre arasında transfer ettiği Guilherme Costa Marques, oynadığı her mevkiye adapte olmasıyla dikkatleri çekiyor.

ANTRENMANLAR BAŞLIYOR

Bordo-mavililer ertelenen ligin başlama ihtimaline karşı bugün gruplar halinde hazırlıklarına başlayacak. Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, yeni antrenman metotları ve programları hazırlayarak oyuncularını gruplar halinde çalıştıracak. Hüseyin Çimşir fizik antrenmanlarının yanı sıra mental olarak oyuncularını hazırlamaya gayret gösterecek.