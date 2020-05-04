Yıldızlar askıda

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, listesindeki Adebayor, Abel Hernandes, Eder ve Remy gibi yıldızların transferini yüksek maliyetleri nedeniyle durdurdu.

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Giriş Tarihi: 4.5.2020

Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada birçok kulüp gibi gelirlerinden olan Göztepe, dış transferde kemer sıkma politikasını benimsiyor. Maliyetleri en aza indirerek bonservisi elinde olan futbolculara yönelen yönetim, yıldız golcü transferini şimdilik askıya aldı.

FİYATLARI EL YAKTI
Cameron Jerome'un yerine yönetimin teklif götürdüğü golcülerden Olympia'dan Emmanuel Adebayor, Al Ahli ekibinden Abel Hernandez, Lokomotiv Moskova'dan Eder ve Lille ekibinden Loic Remy el yaktı. Yıldız oyuncuların yıllık en az 2 milyon Euro'dan kapıyı açtığı yönetimin de bu nedenle transferleri askıya aldığı öğrenildi.

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