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Haberler Spor Beşiktaş'tan Loris Karius açıklaması geldi

'tan açıklaması geldi

alacakları nedeniyle sözleşmesini tek taraflı fesheden ile ilgili açıklama yaptı. Siya-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz bu süreçte yaşayabileceği zararlar konusunda tüm hukuki haklarının saklı olduğunu kendisi ve kulübüne bildirmiştir." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'tan Loris Karius açıklaması geldi

05.05.2020, 14:46 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020,14:51

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Loris Karius, sözleşmesinin bitmesine 1 ay kala kulübümüz ile kontratını tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir. Dünyada ve ülkemizde korona virüsün etkisinin arttığı ve sportif faaliyetlerin gerçekleşemez hale geldiği günden itibaren kulübümüzün kendisi ile uzlaşma arayışlarında maalesef bir mesafe katedilememiştir. Kulübümüz bu süreçte yaşayabileceği zararlar konusunda tüm hukuki haklarının saklı olduğunu kendisi ve Liverpool kulübüne bildirmiştir." ifadelerine yer verildi.
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