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Beşiktaş'tan Loris Karius açıklaması geldi

Beşiktaş alacakları nedeniyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Loris Karius ile ilgili açıklama yaptı. Siya-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz bu süreçte yaşayabileceği zararlar konusunda tüm hukuki haklarının saklı olduğunu kendisi ve Liverpool kulübüne bildirmiştir." ifadelerine yer verildi.

05.05.2020, 14:46 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020,14:51











