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Büyük Altay’a virüs kontrolü

Futbolculara Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde kovid 19 testi yapıldı. Takımda sıkıntının olmadığı belirtildi.

Büyük Altay’a virüs kontrolü
Giriş Tarihi: 6.5.2020

Altay'da futbolculara, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesislerinde korona virüs (Kovid-19) testi yapıldı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun da tesislere geldiği belirtilirken, profesyonel şube sorumlusu Himi Bozok, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını döneminde futbolcu ödemelerinin büyük kısmının yapıldığı, çalışanların maaşlarının tamamının yatırıldığını ifade etti.

ÜST DÜZEYDE TEDBİRLER ALDIK
Hilmi Bozok, "Takımda şuan için bir sıkıntı yok. İlk etapta mesai saatlerimizi yeniden düzenleyerek tedbirleri üst seviyeye taşıdık. Dezenfeksiyon çalışmaları düzenli şekilde sürüyor" dedi. Teste futbolcuların yanı sıra teknik heyet ve kulüp personeli de katıldı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın futbolcuların arasındaki sosyal mesafeyi gözeterek toplantı yaptığı da belirtildi.

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