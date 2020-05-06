Göztepe’den Krejci atağı

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'ne katılmak için mücadele edecek olan Göztepe'de yönetim bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız verdi. Kale hariç hemen hemen her mevkiye nokta transferler yapacak olan sarıkırmızılılar orta saha takviyesi için Avrupa'yı mercek altına alı.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Göz-Göz yönetimi, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen orta saha oyuncusu Ladislav Krejci'yi transfer gündemine aldı. Bu yaz sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı futbolcu Marcio Mossoro'yu kadroda tutmayacak olan İzmir ekibi orta alandaki boşluğu 27 yaşındaki futbolcu ile doldurmak istiyor. 2016 yılından bu yana Bologna forma giyen Krejci sezon sonunda boşa çıkacak. İtalya dışından gelecek tekliflere açık olan orta saha oyuncusu maddi şartlar oluşması halinde Göztepe'ye transferi ne sıcak bakıyor.



ÇEK MİLLİ TAKIMI'NDA FORMA GİYİYOR

Ladislav Krejci, Çek Milli Takımı'nda forma giyiyor. Milli takımda şu ana kadar 41 maça çıkan futbolcu 5 gol kaydetmeyi başardı. 27 yaşındaki yetiştiği Sparta Prag ekibinin haricinde kariyerinde bir de sadece Bologna ekibinde top koşturdu.



Göztepe'nin Mossoro'nun yerine kadroya katmayı planladığı Krejci, orta sahanın solunun yanı sıra sol bek ve sol kanatta da görev yapabilen çok yönlü bir oyuncu. Bologna'da bu sezon 11 maça çıkan Çek oyuncu 1 gol kaydetti.

BURAK HAKERLER