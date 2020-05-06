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Haberler Spor İzmir ekibinde operasyon başladı

ekibinde operasyon başladı

İzmir ekibinde operasyon başladı
Giriş Tarihi: 6.5.2020

Göztepe, iç transferde de düğmeye bastı. Gelecek sezon iskelet kadroyu korumayı amaçlayan sarı kırmızılılarda yönetim, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Beto, Serdar, Soner ve Napoleoni ile masaya oturdu. Sepil'in Serdar'ın bonservisini elinde bulunduran İspanyol kulübü Huesca ve Soner'in kulübü Medipol Başakşehir'in yöneticileriyle de görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Oyunculara gelen transfer teklifleri nedeniyle elini çabuk tutmaya çalışan yönetimin iç transferi büyük ölçüde bitireceği ifade edildi. Futbolcuların da Göztepe'de kalmaya sıcak bakması Göz-Göz'ün elini güçlendirdi.

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