Kara Kartal kaleci arıyor

Karius ile yollarını resmen ayıran Beşiktaş kaleci arayışına hız verdi. Volkan Babacan, Fabri ve Sinan Bolat gibi file bekçileri anılan siyah-beyazlılar rotayı son olarak Rus Ligi'ne çevirdi. Kara Kartal, Krasnodar ile sözleşmesi sona erecek olan Rus file bekçisi Stanislav Kritsyuk'un menajeri ile bir görüşme yapmayı planlıyor. Karius sonrası ligi genç kalecileri ile tamamlamayı düşünen Beşiktaş, Rus kaleciye sezon sonunda imza attıracak. 2015'ten bu yana Krasnodar formasını giyen 29 yaşındaki file bekçisi bu sezon takımında fazla şans bulamadı.

HART DA GÜNDEMDE

Rus kaleci bir Şampiyonlar Ligi, 3 Avrupa Ligi sınavında kalesini korurken Krasnodar'ın 3-1 yendiği Trabzonspor mücadelesinde de görev yapmıştı. İngiliz basını da Burnley Kulübü ile sözleşmesi sona eren Hart'ın Beşiktaş radarında olduğunu iddia etmişti.