Kritik karar bugüne kaldı

Dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ara verilen futbol ligleriyle ilgili dün kritik bir toplantı yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri dün video konferans yoluyla yaklaşık 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

ANTALYA İDDİASI VAR

Askıya alınan Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig ile ilgili resmi açıklamanın bugün saat 13.30'da federasyon tarafından yapılması bekleniyor. Toplantıda Süper Lig ve TFF 1. Lig'in haziran ayının ortasında normal takvime göre oynatılması, TFF 2. Lig ve 3. Lig'in de ise Antalya'daki bir aylık bir kamp döneminin ardından yine Güney ilindeki otellerin sahaları da kullanılarak karşılaşmaların tamamlanması görüşünün ağır bastığı iddia edildi.