Menemen harıl harıl

TFF 1. Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Ekol Göz Menemenspor, güçlü bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Avrupa'da arayışlarını sürdüren İzmir ekibinin, Hırvatistan'ın NK Osijeck takımında forma giyen Josip Spoljaric'i listesine aldığı öğrenildi. Forvet arkası ve santrafor pozisyonlarında görev yapan 23 yaşındaki genç oyuncu bu sezon ligde oynadığı 12 maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı.

BEŞ FUTBOLCU DÖNDÜ

NK Osijeck kulübünün altyapısında yetişen Josip Spoljaric, Hırvatistan'ın Dugopolje ve İtalya'nın Santarcanjelo kulüplerinde de forma giydi. Kariyerinde profesyonel olarak sahaya çıktığı 86 karşılaşmada 26 kez rakip fileleri havalandırırken 3 golün pasını da verdi. Genç futbolcu Hırvatistan Milli Takım formasını çeşitli kategorilerde 33 kez giydi ve 7 gol atma başarısını gösterdi. Bu arada Ekol Göz Menemenspor'un İzmir dışında bulunan 5 futbolcusu da şehirler arasında seyahat izin belgesi alıp Menemen'e geldi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ