Beşiktaş'ın listedeki kaleci adaylarından bir diğeri olan Volkan Babacan'ın durumu belirsizliğini koruyor. Volkan ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, tecrübeli eldivenden kulübü Başakşehir'le bonservis konusunu kendisinin çözmesini istemişti. Beşiktaş, Babacan'la 1+1 yıllık sözleşme karşılığında anlaşırken; son karar Gökhan'ın durumuna göre verilecek..
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