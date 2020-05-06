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Haberler Spor Volkan Babacan'ın durumu belirsizliğini koruyor

'ın durumu belirsizliğini koruyor

'ın listesinde olan 'ın durumu belirsizliğini koruyor. Tecrübeli kaleci ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, kulübü ile konusunu kendisinin çözmesini istemişti.

Volkan Babacan'ın durumu belirsizliğini koruyor

06.05.2020, 13:40 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020,13:47

Beşiktaş'ın listedeki kaleci adaylarından bir diğeri olan Volkan Babacan'ın durumu belirsizliğini koruyor. Volkan ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, tecrübeli eldivenden kulübü Başakşehir'le bonservis konusunu kendisinin çözmesini istemişti. Beşiktaş, Babacan'la 1+1 yıllık sözleşme karşılığında anlaşırken; son karar Gökhan'ın durumuna göre verilecek..
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