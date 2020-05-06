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Volkan Babacan'ın durumu belirsizliğini koruyor

Beşiktaş'ın kaleci listesinde olan Volkan Babacan'ın durumu belirsizliğini koruyor. Tecrübeli kaleci ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, Başakşehir kulübü ile bonservis konusunu kendisinin çözmesini istemişti.

06.05.2020, 13:40 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020,13:47











