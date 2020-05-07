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Altınordu terleyecek

İzmir ekibinde sezon sonu Berkan Samancı, , , Ufuk Budak ve Yasin Ozan’ın sözleşmeleri sona eriyor.

Altınordu terleyecek
Giriş Tarihi: 7.5.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da yönetim sezon sonunda transferde çok terleyecek. İzmir temsilcisinde kaptanlardan Berkay Samancı, forvet Kemal Rüzgar, stoper Mehmet Enes Sığırcı, sol bek Ufuk Budak ve hücum oyuncusu Yasin Ozan'ın yanı sıra Göztepe'den gelen Batuhan Kırdaroğlu ve Konyaspor'dan kiralanan Ali Yaşar'ın sözleşmeleri bitiyor. Batuhan Kırdaroğlu ve Ali Yaşar'la yolların ayrılacağı öğrenildi. Kırmızılacivertli yönetimin, teknik heyetten alacağı rapor doğrultusunda 5 oyuncuyla masaya önümüzdeki hafta oturması bekleniyor.

ALİ EMRE YANAR: GÖREVE HAZIRIM
BU arada Altınordu'nun kalecilerinden Ali Emre Yanar, göreve hazır olduğunu bildirdi. 12 yıldır İzmir ekibinde olduğunu belirten Yanar, "Burası benim evim. Her zaman göreve hazırım. Bana her zaman güvenen teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu'na teşekkür ederim" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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