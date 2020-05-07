  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Aslan’a kanca attı

Aslan’a kanca attı

Göz-Göz ekibinde gelecek sezon planlamasında yer almayan sağ bek ’ya talip olurken kulübüyle sözleşmesi devam eden futbolcuyla hemen temasa geçildi.

Aslan’a kanca attı
Giriş Tarihi: 7.5.2020

Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan ve önümüzdeki sezon kemerleri sıkacak olan Süper Lig ekibi Göztepe, maliyeti düşük yerli isimlere yöneldi. Sarı-kırmızılı ekibin gündemine son olarak G.Saray'da sözleşmesi devam eden sağ bek oyuncusu Şener Özbayraklı geldi. G.Saray'da bu sezon forma şansı bulamayan ve daha çok süre almak istediği bir takıma gitmek istediğini yönetime bildiren Şener için Göztepe devreye girdi.

PİYASA DEĞERİ 350 BİN EURO
İstanbul temsilcisiyle 1 yıl daha kontratı bulunan 30 yaşındaki futbolcuyla bağlantıya geçen kurmaylar şartların oluşması halinde bonservis için sarı-kırmızılı ekibin kapısını çalacak. 30 yaşındaki futbolcunun piyasa değerinin 350 bin Euro olması da Göztepe'yi cesaretlendirirken Şener'le yapılan ilk görüşmeler de olumlu sonuçlandı. Gelecek yıl kadrosundaki yabancı oyuncuların sayısını azaltmayı planlayan sarıkırmızılılar, uygun bir bonservis bedeliyle G.Saraylı yıldızı kadroya katmayı planlıyor.

10 MAÇTA FORMA GİYDİ
Göztepe'nin kadrosuna katmayı planladığı Şener Özbayraklı, G.Saray'da bu sezon lig, kupa ve Avrupa olmak üzere toplam 10 maçta görev alabildi. 585 dakika sahada kalan 30 yaşındaki futbolcu G.Saray ile ipleri kopardı.

BURSASPOR'DA VİTRİNE ÇIKTI
Arsinspor altyapısında yetişen Şener, sırasıyla Osmanlıspor, Keçiörengücü ve Bugsaş'ta forma giydikten sonra Bursaspor'a transfer oldu. Bursa ekibindeki performansıyla Fenerbahçe'nin dikkatini çeken ve İstanbul'a giden 30 yaşındaki sağ bek geçen sezon transfer olduğu G.Saray da umduğu ortamı bulamadı.

BURAK HAKERLER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aslan’a kanca attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA