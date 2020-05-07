  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Loris Karius Liverpool'da da istenmiyor

'da da istenmiyor

'ta alacakları sebebiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden , 'da da istenmiyor. 26 yaşındaki kalecinin idmanlara alınmayacağı açıklandı.

Loris Karius Liverpool'da da istenmiyor

07.05.2020, 16:34 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020,16:38

Alacakları sebebiyle Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Loris Karius'a İngiltere'den kötü haber geldi. Sezonun devam etmesi sebebiyle bonservisinin bulunduğu Liverpool'a geri dönmek isteyen Alman kaleciye, İngiliz ekibinin kapıları kapandı. Liverpool, Karius'u idmanlara almamayı kararlaştırdı.

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshetmesine engel olmadığı Karius'u Liverpool yeni sezonda da takımda istemiyor. 26 yaşındaki file bekçisi sezonun bitimiyle kendisine yeni bir kulüp bulmak zorunda. Öte yandan Beşiktaş yönetimi Karius'un mart ve nisan ayı maaşlarını da istemesi üzerine FIFA'ya başvurma kararı aldı.



KALEYE SON ADAY ÇAĞLAR

Beşiktaş'ta kale için son aday Bursasporlu Çağlar Şahin Akbaba. Kartal'ın 25 yaşındaki kaleci için sezon sonu Bursaspor'a teklif yapılacağı öne sürüldü.

Loris Karius, Beşiktaş ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Loris Karius Liverpool'da da istenmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA