Sosyal mesafeli idman

Galatasaray, korona virüs sürecindeki antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam etti. Dünkü idmanda Marcao, Sarrachi, Andone yer alırken, Mariano ise salonda çalıştı. Kaleciler Muslera ve Okan da ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, ilk olarak kulüp tarafından kendilerine temin edilen ekipmanlar ile evlerinde bireysel antrenmanlar gerçekleştirdi. Daha sonra özellikle Florya Metin Oktay Tesisleri'ne yakın ikamet eden oyuncular, 15 Nisan itibarıyle bireysel antrenmanlarını tesislerde yapmaya başladı. Üçüncü aşamada ise 28 Nisan'dan itibaren dörderli gruplara ayrılan oyuncular, üç ayrı seansla sosyal mesafeye uygun olarak çalışmalar yaptı.