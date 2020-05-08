Altay’da deprem

TFF 1. Lig temsilcisi Altay'da dün deprem yaşandı. Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon Gaziantep FK'dan aldığı sağ bek Yasin Palaz, sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldı. Yönetimden alacağını tahsil edemeyip kulübe ihtarname yollayan Yasin, ödemesi yapılmayınca ipleri kopardı. Siyah-beyazlı ekipte ikinci yılını geçiren Yasin, sezon başında kendisine kulüp bulamayınca kadro dışı bırakılmış, daha sonra affedilmişti. Ligde şans bulduğu 3 karşılaşmanın sadece 1'inde ilk 11'de görev alan 31 yaşındaki futbolcu, toplam 132 dakikada sahada kaldı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, Bursaspor deplasmanında ilk 11'de sahaya sürdüğü Yasin'i daha sonra oynanan 4 karşılaşmada kadroya almadı.

İDMANLAR SÜRÜYOR

BU arada önceki gün tesislerde toplanan Altay'da futbolcular, sosyal mesafe kuralına uyarak idmanları sürdürüyor.



Altay'a geçen sezon Gaziantep Futbol Kulübü'nden transfer olan deneyimli defans oyuncusu Yasin Palaz, ilk yılında 26 maçta oynayarak istikrarlı bir görüntü çizmişti. Palaz, geçen sezon gösterdiği performansla takımına çok büyük katkı sağlamıştı. Ancak yönetim, sezon başında Palaz'a kulüp bulmasını istemişti.



SÖZLEŞMESİ BİTİYORDU

Altay'da bu sezon kadroya girmekte zorlanan ve alacaklarını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini fesheden Yasin Palaz'ın sözleşmesi önümüzdeki ay bitiyordu. Siyah-beyazlı yönetim de Palaz'ı yeni sezon için kadroda düşünmüyordu.



13 TAKIMDA OYNADI

Altay ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Yasin Palaz, kariyerinde 13 takımda oynadı. Yasin Palaz, İzmir ekibinin yanı sıra den Yalovaspor, Orhangazi, Bilecikspor, Hatayspor, Adıyamanspor, Türk Telekom, Bozüyükspor, Yeni Malatya, Bandırmaspor, Alanyaspor, Keçiörengücü ve Gazişehir FK'da forma giydi.