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Denizlispor’a geliyor

Yeni sezon öncesi takviye arayışlarını sürdüren Ege ekibi, Polonya temsilcisi ’ta oynayan orta saha Furman’ı gündemine aldı.

Denizlispor’a geliyor
Giriş Tarihi: 8.5.2020

Süper Lig'de önümüzdeki sezonun planlamasına şimdiden başlayan Yukatel Denizlispor'da orta sahaya arayışlar sürüyor. Yeşil-siyahlı yönetim, Polonya ekibi Wisla Plock'ta forma giyen Dominik Furman'ı gündemine aldı. Polonyalı futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona ererken, 27 yaşındaki futbolcu Polonya Ligi'nde bu sezon oynadığı 26 karşılaşmada 6 gol attı, 6 da asist yaptı. 3 kez Polonya Milli Takımı'nda oynayan Dominik Furman, L.Varşova, Toulouse, Hellas Verona'da da oynadı.

TEMPO NASIL YAKALANACAK?
Bu arada liglerin 12 Haziran'da kaldığı yerden başlayacak olması teknik direktör Bülent Uygun'u endişelendiriyor. Salgın nedeniyle liglere ara verilmeden önce çok iyi bir ivme yakaladıklarını belirten Bülent Uygun, "Biz sosyal mesafe kurallarına uygun çalışıyoruz ama eski tempoyu nasıl yakalayacağı onu düşünüyoruz. Korona virüs her takım gibi bizi de etkiledi" dedi.

SEBAHATTİN ALP

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