Fener’de Titi sesleri

Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin Göztepe'nin savunma oyuncusu Titi'ye çok yakın olduğu ileri sürüldü. Güney Amerika ülkelerinin spor haberlerini yapan todofichajes, sarı-lacivertli İstanbul ekibinin ilk imzayı oyuncuya attırdığını öne sürerken 32 yaşındaki oyuncuyla iki yıllığına anlaşma sağlandığı bildirildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncunun bonservis problemi de bulunmuyor.

HALİL DE GÜNDEMDE

Son iki sezondur İzmir'de görev yapan Titi, daha önce Türkiye'de Kasımpaşa ve Bursaspor takımlarının da formasını giymişti. Sarı lacivertli yöneticilerin Göz Göz'den Alparslan Öztürk ile Halil Akbunar için de ilgili olduğu biliniyor. Fenerbahçe'nin stoper hattı için İpanyol ekiplerinden Espanyol'da forma giyen 31 yaşındaki stoper Naldo'yu da takibinde bulunduruyor. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon La Liga'da 16 maçta sahaya çıkarken bir golün de asistini yaptı. Sol bek transferi konusunda da yine aynı takımdan Didac Vila ile de temasların sıklaştırıldığı kaydedildi.