Gökhan Fener’e Mehmet Kartal’a

Yeni sezon için takıma takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile Beşiktaş futbolcu alışverişi için karşı karşıya. Gelecek sezon kadrosunu kurmaya çalışan Kanarya, sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Gökhan Gönül ile anlaşma noktasına geldi. Gökhan Gönül ile sürekli iletişim halinde olan Emre Belözoğlu, eski takım arkadaşını yeniden sarı-lacivertli renklerle buluşturmak istiyor. Son olarak Gökhan ile 1 saati bulan telefon görüşmesi gerçekleştiren Emre Belözoğlu, gelecek sezonun sözünü alıp mutlu sona ulaşmanın sevincini yaşıyor.

MEHMET EKİCİ DE RADARDA

Fenerbahçe'de bu sezon kadroda yer almakta sıkıntı yaşayan Mehmet Ekici ise Beşiktaş'ın radarına girdi. Beşiktaş yönetimi gelecek sezon için takıma katmak istediği yerli oyuncular arasına Fenerbahçe'de forma giyen Mehmet Ekici'yi aldı. Sarı-lacivertli forma ile bu sezon karşılaşmalarda kendisine istediği ölçüde yer bulamayan Mehmet Ekici ise Beşiktaş'ın bu yaklaşımına çok sıcak bakıyor.