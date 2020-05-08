Göztepe’den gençlik harekatı

Göztepe yönetimi gelecek sezon için gençlik operasyonunu başlatıyor. Kurmaylar, özellikle altyapısından çıkardığı sezon başında transfer ettiği genç yıldız adaylarını parlatıp vitrine çıkarmayı planlıyor. Göztepe yönetimi, mevcut kadrosunda yer alan kaleci Göktuğ Bakırbaş, savunmacı Kerem Atakan Kesgin, Adanaspor'da kiralık oynayan Hakan Çinemre, orta alanda forma giyen Hüseyin Bulut, Yalçın Kayan ve Altınordu'da kiralık olarak forma giyen Batuhan Kırdaroğlu ile genç hücumcu Ege Özkayımoğlu'nu önümüzdeki sezon kadroda değerlendirmeyi planlıyor.