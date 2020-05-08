Pınar Karşıyaka’da Crocker feshetti

ING Basketbol Süper Ligi'nde korona virüs salgını yüzünden 19 Mart'ta durdurulan sezonla ilgili basketbol federasyonunun alacağı kararı bekleyen Pınar Karşıyaka'nın yollarını karşılıklı anlaşmayla ayırmaya çalıştığı Tony Crocker, maaş ve primlerini tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti. Kulüple geçen ay 60 bin dolar tutarındaki martta ödenmesi gereken maaş, prim alacağı ve menajerlik ücretinin yatırılması karşılığı anlaşıp nisan, mayıs ve haziran aylarındaki ücretlerinden feragat etmeyi kabul eden ABD'li kısa forvet, parası yatmayınca FIBA'ya başvurup tek taraflı fesih hakkını kullandı. Crocker'ın FIBA kanalıyla kulüpten sezon sonuna kadarki maaşını da talep etmeye hazırlandığı öğrenildi.