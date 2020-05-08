Şener ısrarı

Yerli harekatına başlayan Göztepe, sağ bek pozisyonu için gündemine aldığı G.Saray'dan Şener Özbayraklı için temaslarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Şener ile irtibata geçerek olumlu bir görüşme gerçekleştirirken İstanbul ekibinden sözleşmesi devam eden futbolcu için transferde kolaylık yapılmasını isteyecek.