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Haberler Spor Altınordu Mehmet Enes Sığırcı'yla yeniden anlaşacak

Sığırcı'yla yeniden anlaşacak

1.Lig ekiplerinden , Sığırcı'yla anlaşmak için masaya oturacak. Yeni sezonda kendimi göstermek istiyorum diyen 27 yaşındaki stoper, "Kulübüm her zaman maddi manevi yanımda oldu. Altınordu'ya vefa borcum var" dedi.

Altınordu Mehmet Enes Sığırcı'yla yeniden anlaşacak

09.05.2020, 12:16 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020,12:21

TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'da yönetim, sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir kez bile forma giyemeyen stoper Mehmet Enes Sığırcı'yla yeniden anlaşmak için masaya oturacak.

Mersin İdmanyurdu ve Manisaspor'da sol diz ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle iki kez ameliyat olduktan sonra bu sezon öncesi antrenmanda yine aynı dizinden sakatlanarak kasım ve ocak aylarında birer operasyon daha geçiren tecrübeli savunmacı iyileşerek düz koşulara başladı. Futbol kariyerinde kötü sakatlıklar yaşadığını belirten Mehmet Enes, "Kulübüm her zaman maddi manevi yanımda oldu. Altınordu'ya vefa borcum var" dedi.


"Yeni sezona hazır olacağım ve kendimi göstereceğim" diyen 27 yaşındaki stoper, "Altınordu'ya transfer olurken hiç tereddüt etmeden buraya geldim. Kulüpteki aile havasını Manisaspor'dan takım arkadaşım Berkay Samancı anlatmıştı. Geçen sezon 16 maçta takımıma katkı sağladım. Her zaman hazır şekilde bekledim ve forma için savaştım. Bu sezona iyi bir sinerjiyle başladık. Forma savaşına hazır bir şekildeydim ancak antrenmanda yaşadığım şanssız sakatlık beni geriye götürdü. İki aşamalı sol ön çapraz bağ revizyon kemik greftleme ameliyatı oldum. Şu an düz koşulara başladım" şeklinde konuştu.

DHA

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