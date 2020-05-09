G.Saray’dan çifte bomba

Galatasaray'ın transfer çalışmaları ile ilgili iki flaş iddia dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların sol beke takviye çalışmaları kapsamında birçok ismi gündeme aldığı bu oyuncular arasında Fenerbahçe'ye geri döneceği de konuşulan Beşiktaşlı Caner Erkin'in de ciddi bir seçenek olarak masada olduğu belirtildi. Aslan'ın Caner'in sözleşme sorunu olmaması sebebiyle bu transfere sıcak baktığı konuşulurken önümüzdeki günlerde taraflar arasında bir sözleşme olması sürpriz sayılmayacak. Bu arada Florin Andone'yi kadroda düşünmeyen G.Saray'ın forvet listesine yeni bir isim daha eklediği öğrenildi.

KİRALIK GELEBİLİR

Daha önce de G.Saray ve birçok Türk takımıyla ismi anılan Ahmed Musa'nın yeniden Cim Bom'un gündeminde olduğu iddia edildi. Suudi Arabistan basını, yaz aylarında Ahmed Musa'nın kiralık transferi için görüşme yapacağını öne sürdü. Al Nassr'ın formasını giyen ve kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi olan Ahmed Musa, bu sezon ligde oynadığı 17 maçta 5 asist yaptı.