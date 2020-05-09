Herkesin gözü Almanya’da

Futbola 12 Haziran tarihinin belir-lenmesi sonrası sürecin nasıl yaşanacağı merak konusu olur-ken herkes gözünü 16 Mayıs'ta başlama kara-rı alan Almanya'ya çevir-di. Dünyayı saran korona virüs pandemisi sebebiy-le Bundesliga'nın seyri tüm ülkeler için bir test niteliğinde olacak. Borus-sia Dortmund-Schalke 04 maçıyla başlayacak ligde-ki "hijyen ve test" tasarısına uyularak gerçekleşmesi planlanan maçlar diğer Avrupa liglerinin de yol haritasını belirleyecek. Almanya'nın peşi sıra 25 Mayıs'ta Çekya, 29 Mayıs'ta ise Polonya ligi start alacak.

CEFERİN MUTLU OLDU

Alman takımlarının gelecek hafta saha-ya çıkacak olması ve diğer liglerin başlama hazırlığı UEFA Başkanı Aleksander Cefe-rin'i memnun etti. Ceferin, "Almanya'nın parlak adımı, futbol hayatı için de örnek olacak" derken bu ligde yaşanacaklar diğer liglerin de seyrini belirleyecek. Buna karşılık Türkiye'de liglerin önümüzdeki ay başlaması ile ilgili tepkilere yönelik konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Daha önümüzde uzun bir süre var. Bilim Kuru-lu'ndan iyi haberler alamazsak gereken yapılacaktır" yorumu yaptı.



9 MAÇ OYNANACAK

Bundesliga'nın ilk haftasında 9 maç oynanacak. İşte Almanya'da ilk hafta programı: 16 Mayıs Cumartesi: Borussia Dortmund-Schalke 04, RBLeipzig- Freiburg, Hoffenheim-Hertha Berlin, Fortuna Düsseldorf- Paderborn, Augsburg-Wolfsburg, Eintracht Frankfurt-B. Mönchengladbach, 17 Mayıs Pazar: Köln-Mainz 05, Union Berlin-Bayern Münih, 18 Mayıs Pazartesi: Werder Bremen -Bayer Leverkusen.