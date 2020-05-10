G.Saray saldırıyor

Sarı-kırmızılılar geçen sezon da çok istediği Ze Luis için Portekiz kulübü Porto’nun kapısını çalmaya hazırlanıyor. Listede ayrıca Schalke 04 forması giyen 20 yaşındaki Ahmed Kutucu da var

Yeni sezonda hücum hattında değişiklik planlayan G.Saray ile ilgili her yeni gün farklı bir iddia öne sürülürken kiralık planları da konuşulmaya başladı. Aslan'ın geçen sezonun devre arasında renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf ettiği Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da oynayan golcü Ze Luis için yeniden harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.



15 MAÇTA 7 GOL KAYDETTİ

Portekiz kulübü Porto ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu bu sezon takımında 15 lig maçına çıkarak 7 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in kadrosunda çok görmek istediği oyuncunun 8 milyon Euro'luk piyasa değeri sebebiyle kiralık olarak düşünüldüğü de konuşuluyor.



AHMED'E YAKIN MARKAJ

Cim Bom'un hücum için Schalke 04'ün 20 yaşındaki oyuncusu Ahmed Kutucu'yu da adaylar arasına dahil ettiği kaydedildi. Ahmed'in sözleşmesi de 2022 yılına kadar devam ediyor. Forvet dışında forvet arkasında ve sağ kanatta da oynayan Ahmed bu sezon Bundesliga'da 17 müsabakada görev aldı ve 3 kez rakip fileleri sarstı. Genç yıldız ayrıca Paderborn maçında bir asist yapmıştı. Başarılı ismin toplam kariyerinde 17 golü bulunuyor.