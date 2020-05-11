Denizlispor’da af yok

Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'da 12 Haziran'da yeniden başlayacak maçların hazırlıkları sürerken, başkan Ali Çetin federasyonun yurt dışı yasağına rağmen izinsiz olarak ülkesine giden Gambiyalı forvet Madou Barrow'u affetmeyeceklerini söyledi. Daha önce iki kez şehri terk etmeye hazırlanırken yöneticiler tarafından ikna edilen Barrow'a kapıları kapatan yönetim, tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Başkan Ali Çetin, "Barrow sportif ahlaka yakışmayan bir tavır sergiledi. Bu onun ilk vukuatı değil. Kendisine borcumuzda da yok, hatta o bize borçlu. Avukatı aracılığıyla sözleşmesinin feshini istemiş. Büyük bir tazminat davası açacağız. Kulüpler varsa futbolcular var. Barrow'u asla affetmem" dedi.

TAKIMA 6-7 OYUNCU DAHA ALACAĞIZ

Yeni sezon öncesi iskelet kadroyu korumak istediklerini ifade eden başkan Ali Çetin, "Devam etmek istediğimiz futbolcular var, kendileri ile görüşüyoruz. 6 ya da 7 oyuncu almayı planlıyoruz. Yeni sezonda daha güçlü olacağız" diye konuştu.



SEBAHATTİN ALP