Anneler Günü’nde anne acısı

Göztepe camiası İlhan Palut'un annesi Leyla Palut'un annesinden gelen acı haberle sarsıldı. Hatay'da ikamet eden 68 yaşındaki Leyla Palut, iki yıldır tedavi gördüğü amansız hastalığa yenik düşerek Anneler Günü'nde hayata gözlerini yumdu. Anlamlı günde annesinden gelen acı haberle sarsılan teknik direktör İlhan Palut hemen memleketi Hatay'a gitti.

ÖZEL İZİNLE HATAY'A ULAŞTI

İlhan Palut pandemi nedeniyle İzmir Valiliği'nden alınan özel izinle özel aracıyla zorlu bir yolculuğun ardından Hatay'a ulaştı. Ancak dün saha karşı annesi Leyla Palut'un ölüm haberini alan genç teknik patron adeta yıkıldı. Merhume Palut'un cenazesi dün öğle namazını müteakip kılınan öğle namazının ardından memleketi Hatay'da toprağa verildi. Kulüp, İlhan Palut için bir taziye mesajı yayınladı.