Filede ve potada tarihi kararlar

Dün önce voleybol federasyonu bir araya gelirken başkanı Mehmet Akif Üstündağ, salgın yüzünden Vestel Venus Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'ni mevcut haliyle tescillediklerini ve bu sezon için şampiyon çıkmayacağını açıkladı. Karara göre küme düşme olmayacak ancak Erkekler ve Kadınlar Birinci Lig'de final grubuna kalan 4 takım en üst lige çıkacak.

LİGE ÇIKMA DA OLMAYACAK

Bu kararın hemen ardından Türkiye Basketbol Federasyonu da mevcut sezonla ilgili nihayi kararını verdi. Federasyon başkanı Hidayet Türkoğlu da tüm basketbol liglerinin sonlandırıldığını ve şampiyon ilan edilmeyeceğini açıkladı. Potada da düşme olmayacak ama voleybola göre farklı olarak lige çıkma işlemleri uygulanmayacak.



İŞTE ÇIKAN TAKIMLAR

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın açıklamasına göre 2021-2022 sezonunda AXA Sigorta Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi 16 takımla oynanacak. Kadınlarda bir üst lige çıkan takımlar Kale 1957 Spor, Kuzeyboru, Sarıyer Bld. ve İlbank olurken erkeklerde bir üst lige çıkan takımlar ise Solhan Spor, Afyon Bld. Yüntaş, Haliliye Bld. ve TFL Altekma takımları oldu.



BÜYÜK ÇOĞUNLUK İSTEDİ

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, erkeklerde 16 takımın 11'inin, kadınlarda da 13 takımın 11'inin ligin sonlanmasını istediğini söyledi. Türkoğlu, "Biz her aldığımız kararda, kulüplerimizle beraber hareket ettik. 16 takımızın 13'ü liglerin bu şekilde sonlanması ile dönüş yaptı. Kadınlarda 13 takımın 11'i sonlanmasıyla ilgili dönüş yaptı. Bu çerçevede böyle bir karar aldık. Hepimiz önümüzü göremiyorduk. Bu verdiğimiz kararla herkes önünü görme fırsatı buldu. Tüm kulüplerimize bizimle istişare ettiği için teşekkür ederiz" dedi.



AVRUPA'YA KİMLER GİDECEK?

Voleybol ve basketbol liglerinin tescil edilmesiyle Avrupa'ya hangi takımların gideceğine yönelik de açıklama geldi. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ "Kadınlarda 3 takım CEV Şampiyonlar Ligi oynuyor. CEV Kupası, CEV Challange Kupası ve Balkan Kupası oynanıyor. Ligimizdeki 12 takımın 6'sının Avrupa süreci var. Erkeklerde de 2 takım Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. CEV Kupası, CEV Challange Kupası ve Balkan Kupası var" dedi. Venus Sultanlar Ligi'nde ilk 6 şöyle: VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta, AtlasGlobal Yeşilyurt, Türk Hava Yolları. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise ilk 5 şöyle; Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto, Ziraat Bankası. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu sıralama ve kulüplerin Avrupa kupalarındaki temsil hakları mevzuata göre belirlenecek ve önümüzdeki günlerde duyurulacak" dedi.