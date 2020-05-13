Altay’da gözler Yılmaz’da

Altay'da yönetim, yeni sezon öncesi iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Paixao, Putsila, Kappel ve Özgür Özkaya ile gelecek sezon için anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek Yılmaz Özeren ile de el sıkıştı. Başarılı oyuncuyla görüşen Altay yönetiminin, 31 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi. Sezon başında Hatayspor'dan transfer edilen Özeren orta sahada bu sezon ligde 24 maçta forma giydi. İki kez fileleri havalandırdı. Özeren'in gol attığı Boluspor ve İstanbulspor maçlarında İzmir ekibi sahadan galibiyetle ayrıldı.

ÇOK TAKIMDA OYNADI

Futbola İzmirspor altyapısında başlayan başarılı oyuncu Yılmaz Özeren Hatayspor, Samsunspor, Büyükçekmece Tepecikspor, Gaziosmanpaşa, Nazilli Belediye ve İnegölspor kulüplerinde forma giydi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ