F.Bahçe’ye iki yıldız

Fenerbahçe, gelecek sezon kad-rosunu baştan aşağı yenileme-yi planlıyor. Kanarya'nın lis-tesinin ilk sırasına Medipol Başakşehir'in yıldızı Visca'yı yazdığı ve orta sahanın iki kanadında oynayabi-len oyuncunun transferini bitirmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. Süper Lig'in en istikrarlı isimlerinden olan ve artık Başakşehir ile özdeleşleşen Visca, bu sezon lig, kupa ve Avrupa maçların-da toplam 39 maçta 14 gol atıp 13 de asist yaptı. Bosna Hersek Milli Takımı ile de 48 randevu-ya çıkan oyuncunun milli for-mayla da 10 gol kaydetti.

BOYA İÇİN SIKI TRAFİK

Kanarya ayrıca Belçika'nın Mouscron takımının 23 yaşında-ki Kamerunlu ön liberosu Frank Boya'yı da takibe aldı. Mehmet Ekici, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Zajc gibi orta saha oyuncuları ile yolları ayırmaya hazırlanan ekibin ön liberoya iki takviye birden yapması bekleniyor. Mouscron'un yıldızının sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle transfer ihtimali hayli yüksek. Boya, bu sezon 28 maçta forma giydi, 3 gol atıp 1 asist yaptı



1 YILDA DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Edin Visca'nın Başakşehir ile olan sözleşmesi 2021 yılının haziran ayına kadar devam ediyor. Bosna Hersekli oyuncunun güncel piyasa değeri 10.50 milyon Euro olarak gösterilirken Kanarya'nın oyuncu için indirim talep edeceği kaydedildi.



Edin Visca bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkat çekerken ligde ve Avrupa'da 39 karşılaşmada 14 gol atıp 13 asist yaparak takımın hücum gücüne büyük katkı koydu.



BİR POZİTİF VAKA DAHA

F.Bahçe'nin önceki günkü korona virüs testle-ri sonucu Samandıra Tesisleri'ndeki bir kulüp çalışanında daha korona virüsün pozitif çıktığı-nı açıklandı. Böylece testi pozitif olan çalışan sayısı 2'ye yükseldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Testi pozitif çıkan çalı-şanımız evde izolasyona alınmış ve kendi-sine ilaç tedavisi başlamıştır" denildi.