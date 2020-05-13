G.Saray’da değişim

G.Saray, teknik kadroda büyük değişime gidiyor. Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş'ın istifası sonrası Ümit Davala'nın da görevi bırakması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın yeni ekibinde eski futbolcuları Albert Riera, Johan Elmander, Mario Jardel ve Selçuk İnan'ın olacağı bildirildi. Şaş'ın bırakma kararı ile ilgili iddialar ise şöyle: Bilindiği üzere Denizlispor ile oynanan sezonun ilk maçında protokol tribününde Denizlisporlu taraftarlarla tartışan ve görevinden istifa eden Şaş'ın istifası kabul edilmemişti.

KARŞI ÇIKTI

Ancak bu olayın ardından yönetimin Şaş'ın tavırlarından ve aldığı cezalardan rahatsız olduğu ve durumu Terim'e ilettiği öne sürüldü. Ligin devre arasında da bu konunun konuşulduğu Terim'in ise Hasan Şaş'a karşı yapılan eleştirilere karşın yardımcısını savunduğu ve lig devam eder-ken değişikliğin olmasına karşı çıktığı öğrenildi. Fakat bir yandan da sezon sonuna yönelik çalışmalar da başlarken takımın eski futbolcusu Albert Rie-ra'nın da açıklamaları ile bu değişim kararı gün yüzüne çıktı. Son olarak Terim'in takımla gerçekleştirdiği telekonfe-ransta Şaş ve Davala'nın bulunmamasıyla ayrılık iddiaları tamamen gün yüzüne çıktı. Bu iddia-lara yönetimden yalan-lama gelmeyince Şaş'ın sezon sonunu beklemeyip ayrılma kararını hocaya ilettiği bildirildi.