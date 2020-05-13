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Haberler Spor İsveç ekibi Hammarby İbrahimovic’i istiyor

ekibi Hammarby İbrahimovic’i istiyor

İsveç ekibi Hammarby İbrahimovic’i istiyor
Giriş Tarihi: 13.5.2020

İsveç ligi ekiplerinden Hammarby'nin sportif direktörü Jesper Jansson, ülke basınına yaptiği açıklamada Zlatan Ibrahimovic'i transfer etmek istediklerini ve görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyledi. Los Angeles Galaxy macerası sonrası ara transfer döneminde Milan'a imza atan Zlatan Ibrahimovic, koronavirüs salgını nedeniyle Serie A'ya ara verilmesi üzerine İsveç'e gitmiş ve Hammarby ile idmanlara çıkmaya başlamıştı.

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