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Haberler Spor Beşiktaş'a koronavirüs şoku! 8 kişi pozitif çıktı

'a koronavirüs şoku! 8 kişi pozitif çıktı

Son dakika corona virüsü gelişmesi... , resmi internet sitesi üzerinden yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin sonuçları açıkladı. Siyah-beyazlılarda 8 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktığı duyuruldu. Siyah-beyazlılarda testi pozitif çıkan 8 kişiden 1'inin futbolcu olduğu, kalan 7 kişinin ise kulüp çalışanı olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'a koronavirüs şoku! 8 kişi pozitif çıktı

14.05.2020, 13:20 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020,14:09

Beşiktaş, yapılan ikinci testler sonrası 8 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.

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