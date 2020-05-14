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Beşiktaş'a koronavirüs şoku! 8 kişi pozitif çıktı

Son dakika corona virüsü gelişmesi... Beşiktaş, resmi internet sitesi üzerinden yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin sonuçları açıkladı. Siyah-beyazlılarda 8 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktığı duyuruldu. Siyah-beyazlılarda testi pozitif çıkan 8 kişiden 1'inin futbolcu olduğu, kalan 7 kişinin ise kulüp çalışanı olduğu öğrenildi.

14.05.2020, 13:20 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020,14:09











