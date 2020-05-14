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Haberler Spor Beşiktaş'ta şok! Ahmet Nuri Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

'ta şok! Ahmet Nuri Çebi'nin testi pozitif çıktı

Kulübü, başkan 'nin koronavirüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'ta şok! Ahmet Nuri Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

14.05.2020, 14:42 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020,14:51

Beşiktaş Kulübü, başkan Ahmet Nur Çebi'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Açıklama şöyle;"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. Beşiktaş JK"

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