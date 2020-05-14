Haberler Spor Beşiktaş'ta şok! Ahmet Nuri Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta şok! Ahmet Nuri Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü, başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

14.05.2020, 14:42 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020,14:51











