Beşiktaş’tan sürpriz hamle

Spor Toto üper Lig'de gelecek yılın kadrosunu kurmak için çaba sarf eden Beşiktaş'ta dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Rus ekibi Krasnodar, orta alanda forma giyen oyuncusu Manuel Fernandes ile sözleşme yenilemeyip Beşiktaş'tan Ljajic'i almak için harekete geçti. Rusya'dan gelen teklifi ciddi olarak değerlendirmeye alan Kartal Ljajic'in boşluğunu eski yıldızıyla dolduracak.

KASASI DOLACAK

Siyah-beyazlılar, Rusya ekibi Krasnodar ile sözleşmesi sona erecek Portekizli yıldız Manuael Fernandes'e teklif götürürken transferi en kısa sürede çözmek istiyor. Siyah beyazlılar, Ljajic'i iyi bir bonservis bedeliyle satıp kasasına ciddi bir nakit girişi yapacak.



KARA KARTAL'IN LİSTESİ KABARIK

Beşiktaş'ta kaleci Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından 1 numaralı mevki için arayışlarına hız veren yönetimin kalabalık bir listesi var. Başakşehirli Volkan Babacan ve Antwerp'ten ayrılan milli kaleci Sinan Bolat ile ilgilenen Kartal sürpriz bir ismi gündemine aldı. İstanbul ekibinin 1. Lig ekibi Erzurumspor'un Boşnak eldiveni İbrahim Sehic'e teklif yaptığı iddia edildi. Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen İbrahim Sehic'in teklife olumlu yaklaştığı bildirildi.