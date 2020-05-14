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Haberler Spor Buca transferde 12’den vurdu

Buca transferde 12’den vurdu

Devre arasında kadrosunu değiştiren ’da takıma katılan Suat, Mehmet Fuat, Burak, Ferhat ve Yalçın Fırtına’ya katkı sağladı.

Buca transferde 12’den vurdu
Giriş Tarihi: 14.5.2020

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk yarıda istikrarsız bir grafik çizmesine rağmen, devre arasında kadrosuna yaptığı takviyelerle kabuk değiştiren 1928 Bucaspor'da 5 oyuncu sarı-lacivertli ekibe büyük katkı sağladı. İzmir ekibinin Etimesgut Belediyespor'dan kiraladığı golcü Mehmet Fuat Gölbaşı, oynadığı 10 maçta 10 gol atarak takımını yeniden Play-Off hattına soktu.
Ankaragücü'nden kiralanan bir başka oyuncu Suat Kaya da 7 karşılaşmada forma giyerek etkili oldu. Kırklarelispor'dan gelen Burak Sürmeli 10 karşılaşmada, Darıca Gençlerbirliği'nden alınan Ferhat Çoban 8 maçta, Altındağ Belediyespor'dan transfer edilen Yalçın Eycan Kaya da 8 karşılaşmada oynayarak istikrarlı bir görüntü çizdi. Yönetimin özellikle Mehmet Fuat Gölbaşı'nın bonservisini almak için Başkent ekibiyle sezon sonu masaya oturacağı ifade edildi.

14 MAÇTA 1 YENİLGİ ALDI
İzmir temsilcisi ligde oynadığı son 14 maçta 8 galibiyet, 1 yenilgi, 5 beraberlik alırken, teknik direktör Ersin Aka, ligin yeniden başlamasıyla birlikte kalan maçlarda çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi.

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