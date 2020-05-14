Buca transferde 12’den vurdu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk yarıda istikrarsız bir grafik çizmesine rağmen, devre arasında kadrosuna yaptığı takviyelerle kabuk değiştiren 1928 Bucaspor'da 5 oyuncu sarı-lacivertli ekibe büyük katkı sağladı. İzmir ekibinin Etimesgut Belediyespor'dan kiraladığı golcü Mehmet Fuat Gölbaşı, oynadığı 10 maçta 10 gol atarak takımını yeniden Play-Off hattına soktu.

Ankaragücü'nden kiralanan bir başka oyuncu Suat Kaya da 7 karşılaşmada forma giyerek etkili oldu. Kırklarelispor'dan gelen Burak Sürmeli 10 karşılaşmada, Darıca Gençlerbirliği'nden alınan Ferhat Çoban 8 maçta, Altındağ Belediyespor'dan transfer edilen Yalçın Eycan Kaya da 8 karşılaşmada oynayarak istikrarlı bir görüntü çizdi. Yönetimin özellikle Mehmet Fuat Gölbaşı'nın bonservisini almak için Başkent ekibiyle sezon sonu masaya oturacağı ifade edildi.



14 MAÇTA 1 YENİLGİ ALDI

İzmir temsilcisi ligde oynadığı son 14 maçta 8 galibiyet, 1 yenilgi, 5 beraberlik alırken, teknik direktör Ersin Aka, ligin yeniden başlamasıyla birlikte kalan maçlarda çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi.