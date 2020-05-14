Castro’ya Alanya kıskacı

Göztepe'nin Portekizli yıldızı Andre Castro transferin gözdesi oldu. Sarı-kırmızılarda 3 yılını, Türkiye'de ise 7. sezonunu tamamlamaya hazırlanan orta saha oyuncusu şimdi de Alanyaspor'un gündemine girdi. Daha önce eski takımı Kasımpaşa ve Antalyaspor'un teklif götürdüğü 32 yaşındaki yıldız oyuncu için Güney ekibinin ısrarcı olduğu öğrenildi. Yönetimle sözleşme indirim şartları konusunda görüşmelerini sürdüren Portekizli oyuncunun önceliğinin İzmir'de kalmak olduğu bildirildi. Andre Castro bu sezon 26 resmi maçta forma giyerken fileleri 4 kez sarsma başarısı gösterdi, 1 golün de asistini yaptı.