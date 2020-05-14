Göz-Göz’e Viking geliyor

Süper Lig'de 12 Haziran'da yeniden başlayacak sezona hazırlanan Göztepe bir yandan da gelecek yılın planlarını yapıyor. Bu sezon ileri uçta büyük ölçüde sıkıntılar yaşayan ve gol yükünü orta sahasının çektiği Göz-Göz, hücum hattına takviye için arayışlarını Polonya'ya yönlendirdi. Sarı-kırmızılılar, Polonya ekibi Lech Poznan'da forma giyen Christian Gytkjaer'i de transfer listesine ekledi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Gelecek yıl kemer sıkma politikasını uygulayacak olan ve bu nedenle bonservisi elinde olan oyunculara ağırlık veren Göztepe, 30 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun kontratının bitecek olması nedeniyle transfere yakın. Teknik direktör İlhan Palut'un tam aradığı özelliklere sahip olan futbolcuya menajeri vasıtasıyla ilk teklifini yapan kurmaylar gelecek yanıta göre hareket edecek.

Göztepe'nin transfer listesinin ilk sırasına yerleştirdiği Danimarkalı tecrübeli golcü Gytkjaer, bu sezon Lech Poznan ile 27 resmi maçta 18 gol kaydederken, 3 golün de servisini yaptı.



Göztepe yönetiminin ısrarla kadrosuna katmak istediği Christian Gytkjaer'in güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.

BURAK HAKERLER