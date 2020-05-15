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Haberler Spor Altay'da alt yapıdaki 8 futbolcu takımla çalışmaya başladı

'da alt yapıdaki 8 takımla çalışmaya başladı

1. Lig ekiplerinden , 19 Haziran'da yeniden başlaması planlanan sezonda oynayacağı son 6 maça hazırlanırken, siyah-beyazlılarda altyapıdan 8 A takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, "İdmanlara ve takımlarımızdan 8 oyuncuyu dahil ettik. Bu oyunculardan en az 5-6 tanesinin gelecek yıl A takım kadrosunda yer almasını bekliyoruz" dedi.

Altay'da alt yapıdaki 8 futbolcu takımla çalışmaya başladı

15.05.2020, 11:05 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020,11:08

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, 19 Haziran'da yeniden başlaması planlanan sezonda oynayacağı son 6 maça hazırlanırken, siyah-beyazlılarda altyapıdan 8 futbolcu A takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan çalışmalara U19 ve U17 takımlarında forma giyen Cenk Blom, Arda Gezer, Melih İşlek, Furkan Mehmet Doğan, Ali Kızılkuyu, Fatih Ergen, Tugay Gündem ve Alperen Kızkapan dahil edildi.

Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, "Koronavirüs salgını nedeniyle gelecek yıllarda tüm takımlar ekonomik sıkıntılar yaşayacak. Bu nedenle birçok kulüp altyapısından oyuncu çıkarmak için uğraş verecek. Biz de bu konuda oldukça iyi bir kulübüz ve sağlam bir altyapımız var. İdmanlara U19 ve U17 takımlarımızdan 8 oyuncuyu dahil ettik. Bu oyunculardan en az 5-6 tanesinin gelecek yıl A takım kadrosunda yer almasını bekliyoruz" dedi.

DHA

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