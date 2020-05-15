Dresden’den boykot iddiasına yanıt

Bundesliga 2'de iki futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıktığı Dynamo Dresden için ligleri boykot iddiası ortaya atılırken kulüpten jet açıklama geldi. Karantina altına alınan ve ilk iki hafta sahaya çıkamayacak olan Dresden Sportif Direktörü Ralf Minge, "Elbette aramızda duygusal tartışmalar oldu. Ama şunu tekrar açıklığa kavuşturmak istiyorum. Biz sezonu oynayarak bitirmek istiyoruz. Durum pek alışıldık olmasa da bu kararın arkasındayız" diye konuştu.