Serie A 13 Haziran’da

İtalya Serie A Lig Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada kulüplerin belirlenen sağlık koşullarına uygun şekilde ligin 13 Haziran'da yeniden başlaması konusunda anlaştığı belirtildi. Buna göre, Serie A'da 2019-2020 sezonu müsabakaları, hükümet onay verirse kaldığı yerden 13 Haziran'dan itibaren başlayacak. İtalyan spor basınında çıkan haberlerde de ligin 2 Ağustos'ta sona erecek şekilde planlandığı ve buna göre her 3-4 günde bir maç yapılacağı kaydedildi. Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, takımların 18 Mayıs'tan itibaren toplu antrenmanlara başlaması için izin verdiklerini ifade etti.