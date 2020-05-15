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Haberler Spor Serie A 13 Haziran’da

Serie A ’da

takımları durdurulan 2019-2020 sezonunun başlangıç tarihinde uzlaşırken 2 Ağustos’ta maçlar sona erecek.

Serie A 13 Haziran’da
Giriş Tarihi: 15.5.2020

İtalya Serie A Lig Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada kulüplerin belirlenen sağlık koşullarına uygun şekilde ligin 13 Haziran'da yeniden başlaması konusunda anlaştığı belirtildi. Buna göre, Serie A'da 2019-2020 sezonu müsabakaları, hükümet onay verirse kaldığı yerden 13 Haziran'dan itibaren başlayacak. İtalyan spor basınında çıkan haberlerde de ligin 2 Ağustos'ta sona erecek şekilde planlandığı ve buna göre her 3-4 günde bir maç yapılacağı kaydedildi. Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, takımların 18 Mayıs'tan itibaren toplu antrenmanlara başlaması için izin verdiklerini ifade etti.

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