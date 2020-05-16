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Haberler Spor Rekora koşuyor

Rekora koşuyor

Rekora koşuyor
Giriş Tarihi: 16.5.2020

Avrupa'nın 5 büyük ligi arasında ilk olarak Bundesliga sahaya iniyor. Alman ligi bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Lig başlarken Borussia Monchengladbach'ın öncüsü olduğu karton taraftar projesinde şimdiye kadar 12 bin rakamına ulaştı. Sayının daha da artması bekleniyor.

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