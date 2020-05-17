Menemen’den Trtovac hamlesi

Sarı-lacivertli kulüpte başarılı bir sezon geçiren Sırp stoperle yola devam edilmek isteniyor

Ekol Göz Menemenspor'da kurmaylar, başarılı bir sezon geçiren stoper Jasmin Trtovac ile yola devam etmek istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sırbistanlı oyuncuyla kurmayların önümüzdeki günlerde masaya oturmayı planladığı öğrenildi. Bu sezon burnu kırılan ve 5 hafta sahalardan uzak kalan Trtovac, sarı-lacivertli formayla 19 karşılaşmada forma giydi. Kariyerinde Novi Pazar, Gloria Bistrita, Gaz Metan ve Erzurumspor gibi kulüplerinde görev yapan Jasmin Trtovac'ın de gelecek sezonda sarı-lacivertli kulüpte kalmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yeni sezonda iskelet kadroyu korumak isteyen İzmir ekibinin, teknik heyetini Trtovac'ın kalması için olumlu rapor verdiği bildirildi. Jasmin Trtovac, profesyonel olarak görev yaptığı 249 maç 7 gol attı ve 4 asit yapma başarısını gösterdi.



■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ