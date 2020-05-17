  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Menemen’den Trtovac hamlesi

Menemen’den Trtovac hamlesi

Sarı-lacivertli kulüpte başarılı bir sezon geçiren Sırp stoperle yola devam edilmek isteniyor

Menemen’den Trtovac hamlesi
Giriş Tarihi: 17.5.2020
Ekol Göz Menemenspor'da kurmaylar, başarılı bir sezon geçiren stoper Jasmin Trtovac ile yola devam etmek istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sırbistanlı oyuncuyla kurmayların önümüzdeki günlerde masaya oturmayı planladığı öğrenildi. Bu sezon burnu kırılan ve 5 hafta sahalardan uzak kalan Trtovac, sarı-lacivertli formayla 19 karşılaşmada forma giydi. Kariyerinde Novi Pazar, Gloria Bistrita, Gaz Metan ve Erzurumspor gibi kulüplerinde görev yapan Jasmin Trtovac'ın de gelecek sezonda sarı-lacivertli kulüpte kalmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yeni sezonda iskelet kadroyu korumak isteyen İzmir ekibinin, teknik heyetini Trtovac'ın kalması için olumlu rapor verdiği bildirildi. Jasmin Trtovac, profesyonel olarak görev yaptığı 249 maç 7 gol attı ve 4 asit yapma başarısını gösterdi.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemen’den Trtovac hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA