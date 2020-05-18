Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, mide kanaması nedeniyle ameliyat oldu.

A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Başkan dün gece midesinden ağrı yaşadı ve bugün acil bir şekilde ameliyata alındı. Gelen bilgilere göre Mustafa Cengiz'in durumu iyi."

Beyin ameliyatı olan ve 3 gün önce taburcu edilen Mustafa Cengiz, mide kanaması nedeniyle acil ameliyata alındı pic.twitter.com/227TddHIjC — Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) May 18, 2020

KISA SÜRE ÖNCE BEYİN AMELİYATI GEÇİRDİ

Mustafa Cengiz, geçtiğimiz hafta da bir beyin ameliyatı geçirmişti. Sarı kırmızılı kulübün başkanını taburcu olduğu esnada İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay karşılamıştı.

"GÖZLERİNİ AÇTI, GALATASARAY DEDİ"

Albayrak, Mustafa Cengiz'in beyin ameliyatının ardından basına yaptığı konuşmada "Uğur hocama çok teşekkür ediyoruz, ekibine ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Hocamın eline sağlık, Allah razı olsun. Mutlu ayrılıyoruz. Çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Başkanımız evinde istirahate çekildi. Gözlerini açtığı andan itibaren hep Galatasaray dedi. Başka da bir şey demedi. En ufak sorunları bile teker teker bize anlattı çözmeye çalıştı, çözdü." demişti.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise, "Hocamıza teşekkür ediyoruz. Çok başarılı bir operasyon oldu. Sayın Başkanımız bugün taburcu oldu. Galatasaray camiasına müjdeler olsun. Bundan sonra el birliğiyle yönetim olarak tekrar Galatasaray için çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar camiamız adına Uğur hocama teşekkür ediyorum en kalbi saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"MORALİNİN YÜKSEK OLMASI EN BÜYÜK DESTEK"

Öte yandan beyin ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Uğur Türe ise, "Gördüğünüz gibi Başkan çok iyi durumda. Geçen hafta zorlu bir ameliyat geçirdi. 3 adet beyincikte ve beyin sapında tümörü vardı tamamen çıkardık. Çok iyi durumda şimdi evine dinlenmeye gidiyor. Bundan sonra kemoterapi süreci var. Bu gidişle bunların hepsini en iyi şekilde atlatacağına eminim ben. Kolay ameliyat yok. Bu biraz daha zordu. Çok iyi görünüyor, nazar değmesin. Uyanır uyanmaz Galatasaray Yönetim Kurulu'nu toplamaya başladı. Her gün toplantı yaptı. Ben de onu yasakladım. Moralinin yüksek olması sağlığına en büyük destek. Çok iyi durumda. İnşallah böyle gidecek." demişti.