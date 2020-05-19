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Denizlispor lige hazır

Yukatel Denizlispor'da Başkan , koronavirüs salgınıyla 19 Mart'ta ara verilen maçların yeniden başlama tarihinin ertelenebileceğini söyledi. Çetin, "Biz Denizlispor olarak oynamaya hazırız. Önlemleri elden bırakmıyoruz. Her hafta kulüpler koronavirüs testi yaptırıyor. 'da ligler başladı. Her zamanki gibi futbol oynandı. Saha içinde bir fark göremedim" dedi.

Denizlispor lige hazır

19.05.2020, 14:13 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020,14:24

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, koronavirüs salgınıyla 19 Mart'ta ara verilen maçların yeniden başlama tarihinin ertelenebileceğini söyledi. Kulüpler Birliği Vakfı olarak toplantı yapacaklarını hatırlatan Ali Çetin, "Sağlık açısından sıkıntı yaşayan kulüplerimiz var.

Afaki bir durum olmazsa Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar çerçevesinde lig oynanır diye düşünüyorum. Ancak diğer durumlarda maçların 12 Haziran'daki başlama tarihi ertelenebilir" dedi.



Başkan Çetin, takımlarının koronavirüs tedbirlerini elden bırakmadan antrenmanlarını sürdürdüğünü ifade etti. Oyuncuların sağlığını ön planda tutarak hareket ettiklerini vurgulayan Çetin, "Biz Denizlispor olarak oynamaya hazırız. Önlemleri elden bırakmıyoruz. Her hafta kulüpler koronavirüs testi yaptırıyor. Almanya'da ligler başladı. Her zamanki gibi futbol oynandı. Saha içinde bir fark göremedim. Biz hastalıkla yaşamasını öğrenmeliyiz. Denizli'de fabrikalar çalışıyor. İnsanlar iş yerlerinde çalışmaya devam ediyor. Hayat devam ediyor. Gereken tedbirleri alıp önümüze bakmamız gerekiyor" diye konuştu.

DHA

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