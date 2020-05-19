Güney Kore’de şisme manken skandalı!

Güney Kore'de K-League ekibi FC Seul, boş statlardaki tribünleri doldurmak için koltuklar konulan şişme mankenlerin yanlışlıkla sipariş edildiğini açıkladı ve özür diledi. Ülkedeki bazı haber siteleri, corona virüsü sonrası dünya futbolunda yeniden başlayan ilk lig olan K-League'de yaşanan olayı 'uluslararası utanç' olarak yorumladı. Ancak FC Seul-Gwangju FC tüm futbolseverlerden özür dilenirken, üstlerine tişürt giydirilen mankenlerin cinsel kullanım için tasarlanmadığı belirtildi.