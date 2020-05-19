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Hedef Muhammet

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için düğmeye basan siyah-beyazlı kurmaylar İkinci Lig temsilcisi Eyüpspor’un savunma oyuncusu ’i de listesine aldı.

Hedef Muhammet
Giriş Tarihi: 19.5.2020

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay'da kurmaylar şimdiden gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için düğmeye bastı. İç transferde Portekizli forvet oyuncusu Marco Paixao, Hollandalı Leandro Kappel, Belaruslu Anton Putsila, Özgür Özkaya ve Yılmaz Özeren ile anlaşma sağlayan siyahbeyazlılar, alt liglerde oynayan genç oyuncuları da mercek altına aldı. İzmir temsilcisini, 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Eyüpspor'un savunma oyuncusu Muhammet Yeşil'i listesine aldığı öğrenildi. 2017 senesinde profesyonel sözleşme imzalayan Muhmamet, kariyerinde 2. Lig'de 41, akademi liglerinde 12, kupada 3 olmak üzere toplam 56 maçta oynadı, 4 gol kaydetti.

KULÜBÜYLE GÖRÜŞÜLECEK
Ergani Gençlerbirliği kulübünde yetişen 19 yaşındaki stoper, 2017 yılında İstanbul temsilcisi Eyüpspor'da profesyonel oldu. Genç stoperin sözleşmesi 2021'de bitiyor. Muhammet için Eyüpspor'un ne kadar bonservis bedeli isteyeceği merak konusu. Galatasaray ve Sivasspor'un da listesinde olduğu öğrenilen genç savunma oyuncusunun, daha fazla forma şansı bulabileceğine inandığı için Altay'a sıcak baktığı öğrenildi. Kariyerinde 44 maçta 3 kez rakip fileleri havalandıran Muhammet için kurmayların İstanbul kulübünün yönetimiyle görüşecek.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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